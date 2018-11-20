4 Maçtır Gol Atamayan A Milli Takımımız, Son 15 Yılın Rekorunu Kırdı
A Milli Takımımız, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında gol hasretini 4 maça çıkararak bu konuda son 15 yılın rekorunu kırdı.
Türkiye hazırlık maçında konuk ettiği Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile düşüşe geçen performansımız kötü bir rekorla taçlandırıldı. Türkiye A Milli Takımı, Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında gol hasretini 4 maça çıkararak bu konuda son 15 yılın rekorunu kırdı.
Türkiye son 4 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. Adeta gol atmayı unutan millilerimiz, son olarak 10 Eylül'de İsveç'i 3-2 mağlup ettiğimiz maçta çizgiyi geçmeyi başarmıştı. O tarihten sonra Bosna Hersek ve Ukrayna ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım, Rusya'ya 2-0, İsveç'e ise 1-0 mağlup oldu.
SON 15 YILIN REKORUNU KIRDIK
Gol hasretimiz 360 dakikaya çıkarken bu seri aynı zamanda son 15 yılın rekoru olarak tarihe geçti. Türkiye bundan önceki en kötü serisini 2003 yılında yaşamış ve 3 maç üst üste gol atamamıştı. Millileri söz konusu tarihte Ukrayna, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti karşısında gol sevinci yaşayamamıştı.
(Futbol Arena)
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Beni alın milli takımın başına asgari ücretle bakın dünya devlerinin arasında nasıl yer alıyoz görün.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bedava çalişacak Yılmaz VURAL var alın terime lucescuya verdiğiniz paranin haddi hesabi yok sonuç değişmiyor nasil olsa bari paramiz cebimizde kaldin Yılmaz VURAL Yılmaz VURAL Yılmaz VURAL Yılmaz VURALCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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sen burak gibi arda gibi çıkan değerleri tu kaka yap başarı bekle çok beklersinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır