4'lü Zirve sonrası ortak açıklama
Haberler » Dünya » 4'lü Zirve sonrası ortak açıklama - Haber

4'lü Zirve sonrası ortak açıklama

Suriye konulu Dörtlü Zirve'nin ardından yapılan ortak açıklamada, "İdlib dahil Suriye'nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı" ifadelerine yer verildi.

03.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:06
4'lü Zirve sonrası ortak açıklama

konulu Dörtlü Zirve'nin ardından yapılan ortak açıklamada, " dahil Suriye'nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı" ifadelerine yer verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada, "İdlib dahil Suriye'nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler