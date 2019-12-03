4'lü Suriye Zirvesi sona erdi
Haberler » Güncel » 4'lü Suriye Zirvesi sona erdi - Haber

4'lü Suriye Zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, sona erdi.

03.12.2019 19:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:43
4'lü Suriye Zirvesi sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla konulu 4'lü Zirve, sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu 4'lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Tarihi zirve, yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve çıkışı çok kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Zirve gayet iyi geçti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Liderlerin zirveden çıkış görüntüleri


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler