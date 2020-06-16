4. Levent Metro istasyonunda bir kadın kendini raylara attı
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4. Levent Metro istasyonunda bir kadın kendini raylara attı

4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini tren raylarına atarak intihar girişiminde bulundu.

4. Levent Metro istasyonunda bir kadın kendini raylara attı
16.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:13

4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini tren raylarına atarak intihar girişiminde bulundu. Metro seferleri durdurulurken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sularında 4. Levent Metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20'li yaşlarında olduğu öğrenilen bir kadın kendini bir anda raylara atarak intihar girişiminde bulundu. Genç kadının raylara atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşanan olay sonrası metro seferleri durduruldu. Daha sonra genç kadını kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin raylardan çıkardığı genç kadının yaralı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri genç kadına hemen müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından metro seferleri normale döndü.

(İHA)

Kaynak: İHA

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