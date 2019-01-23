Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "4. KYK Tematik Kış Kampları" kapsamında, 7 ilden 145 öğrencinin katılımıyla Samsun'da "Vefa Kampı" gerçekleştiriliyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen programda, Tematik Kış Kampları'nın, ülke genelinde 12 ilde bin 900 öğrencinin katılımıyla düzenlendiğini belirtti.

Kampların 25 Ocak'ta sona ereceğini dile getiren Kasapoğlu, öğrencilere şunları söyledi:

"Kış kampları programı, önemli ve anlamlı bir çalışma. Bu yılki kamp etkinliğimizin adı Vefa. Vefa, duyguda, düşüncede aynı şeyleri paylaşanların etrafında eser durur. Kula vefa, Rabb'e vefadır. Milli Mücadele'nin kaderini belirleyen ilk adımın atıldığı yer olan Samsun'un tarihi, kültürel, manevi mekanlarını ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacaksınız. Geleceğimizin sahibi sizlersiniz. Sizlerin vefa duygusu, geçmişle geleceğimiz arasındaki en büyük köprü olacaktır."

Öğrenciler, şehit yakınları ve gaziler ile Samsun Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ni de ziyaret etti.

Kampa, 7 ilden 145 öğrenci katılıyor.

Kaynak: AA