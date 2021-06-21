4 küçük çocuğun gezisi faciayla bitiyordu
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4 küçük çocuğun gezisi faciayla bitiyordu

4 küçük çocuğun gezisi faciayla bitiyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 1,5 metre derinliğindeki su kayağı göletine düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulmak üzereyken, son anda sesleri duyarak yardıma koşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da 1,5 metre derinliğindeki su kayağı göletine düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğulmak üzereyken, son anda sesleri duyarak yardıma koşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri tarafından kurtarıldı.

Olay, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşları 12-9 arasında değişen yabancı uyruklu dört arkadaş gezmek için Dörtyol Mahallesi'ndeki komplekse geldi. İddiaya göre, burada 4 arkadaş girişi yasak olan su kayağı göletine yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki tel örgütleri aşarak girdi. Gölet çevresinde gezmeye başlayan çocuklardan Mohammad S.R. (10) isimli çocuk ayağı kayınca suya düştü. Yüzme bilmeyen arkadaşlarının boğulmaya başladığını gören diğer çocuklar ise bağırarak yardım istedi.

Çocuğu görevliler suya girerek kurtardı

Sesleri duyan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri hemen çocukların yanına giderek duruma müdahale etti. Görevlilerden birisi derinliği 1,5 metre olan gölete girerek küçük çocuğu suyun içerisinde çıkardı. Görevliler sonrasında ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri Mohammad S.R.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise detaylı bir inceleme yaparak arkadaşları gözlerinin önünde boğulma tehlikesi atlatan 3 küçük çocuğu koruma altına alıp evlerine götürdü.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışması sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

4 küçük çocuğun gezisi faciayla bitiyordu
4 küçük çocuğun gezisi faciayla bitiyordu
4 küçük çocuğun gezisi faciayla bitiyordu
4 küçük çocuğun gezisi faciayla bitiyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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