4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı Davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 268 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 268 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ile müştekiler hazır bulundu.
Duruşmada, Mahkeme Başkanı Melih Uçar, dava dosyasına gelen evrakları okudu. Daha sonra sanık avukatlarına söz verildi. Avukatlar, müvekkillerinin uzun tutukluluk sürelerinin göz önünde bulundurularak tahliyelerini talep etti.
Yarınki duruşmada, avukatların taleplerinin alınmasına devam edilecek.