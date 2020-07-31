4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş 4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş (2)CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİOlayda hayatını kaybeden Turgut (65), eşi Döndü (61) oğlu Can Serkan (24) ve hamile gelini Beyza Kandur'un (24) cenazeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi...

4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş (2) CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Olayda hayatını kaybeden Turgut (65), eşi Döndü (61) oğlu Can Serkan (24) ve hamile gelini Beyza Kandur'un (24) cenazeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yukarı Tekke Mezarlığı Mezarlıklar Müdürlüğü önünde kılınan namazın ardından cenazeler defnedildi. Cenaze sırasında olayda hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaynak: DHA