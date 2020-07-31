4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
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4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş

SİVAS'ta, Dursun Denli'nin bir süre telefonda arkadaşlık yaptığı Gülbeyaz G.'nin (40) babası Turgut (65), annesi Döndü kardeşi Can Serkan (24) ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur'u (24) öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
31.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:12

SİVAS'ta, Dursun Denli'nin bir süre telefonda arkadaşlık yaptığı Gülbeyaz G.'nin (40) babası Turgut (65), annesi Döndü kardeşi Can Serkan (24) ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur'u (24) öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Durmuş Denli'nin, görüşmeyi sonlandıran Gülbeyaz G.'yi ailesini öldürmekle tehdit ettiği, kadının şikayetçi olması üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

?Olay, dün akşam Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Gülbeyaz G., bir süre önce Dursun Denli ile telefonda arkadaşlık kurdu. Ancak Gülbeyaz G., bir süre sonra konuşmayı bitirmek isteyince, Dursun Denli, kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz G., Dursun Denli'den şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun Denli, konuşmak amacıyla Gülbeyaz G.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Dursun Denli ile aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında getirdiği tabancasını çeken Dursun Denli, Gülbeyaz G.'nin babası Turgut Kandur, annesi Döndü Kandur, kardeşi Can Serkan Kandur ile hamile olduğu öğrenilen Can Serkan'ın eşi Beyza Kandur'a ateş açtı.

Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Dursun Denli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu merkeze bağlı Yakupoğlun köyünde yaralı halde yakalanıp gözaltına alındı. Denli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından sabah saatlerinde sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.POLİSE İFADE VERMEDİŞüpheli Dursun Denli'nin, polisin sorularına yanıt vermediği savcılıkta konuşacağını ifade ettiği belirtildi. Denli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ölen 4 kişinin cenazelerinin ise otopsi işlemlerinin ardından kentte toprağa verileceği belirtildi.APARTMANIN GİRİŞİNDE AĞLADIOlayın şüphelisi Dursun Denli ile bir süre görüştüğü belirtilen Gülbeyaz G., büyük üzüntü yaşadı. Gülbeyaz G., olayın hemen ardından ailesinin oturduğu apartmanın girişinde bitkin halde görüntülendi.

Olayın yaşandığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın bulunduğu sokakta bugün sessizliğin hakim olduğu görüldü. Polis ekipleri de evin önünde önlem almayı sürdürdü.


Kaynak: DHA

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