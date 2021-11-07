4 kişiyi katleden cinayet zanlısı yakalandı

Afyonkarahisar'da boşanan iki aile arasında çıkan kavganın büyümesiyle 4 kişiyi silahla vurarak öldüren ve daha sonra firar eden zanlı, olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki beldede yakalandı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana gelen olayda İsmail Kınçak isimli şahıs eski dünürlerine kurşun yağdırmış ve 4 kişiyi silahla vurarak öldürmüştü. Alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen şahsı polis ve jandarma ekipleri yakalamak için seferber oldu. Güvenlik kameralarını da takibe alan polis ekipleri şahsın en son Erenler Mahallesi'ne girdiğini tespit ederek bu bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şahsın daha sonra tekrar olay yerine hareket ettiğini belirleyen jandarma ekipleri yolu keserek İsmail Kınçak'ı kullandığı otomobille birlikte yakaladı. Olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Beyyazı beldesinde yakalayan polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Cinayet zanlısının yakalanma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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