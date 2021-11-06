4 kişiyi katleden cinayet zanlısı olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boşanan iki aile arasında çıkan kavganın büyümesiyle 4 kişiyi silahla vurarak öldüren ve daha sonra firar eden İsmail Kınçak, cinayetin işlendiği olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki beldede yakalandı.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çıkrık Beldesinde bu akşam meydana gelen olayda İsmail Kınçak isimli şahıs eski dünürlerine kurşun yağdırmış ve 4 kişiyi silahla vurarak öldürmüştü. Alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen şahsı polis ve jandarma ekipleri yakalamak için seferber oldu. Mobese kameralarını da takibe alan polis ekipleri şahsı en son Erenler mahallesine girdiğini tespit ederek bu bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şahsın daha sonra tekrar olay yerine hareket ettiğini belirleyen jandarma ekipleri yolu keserek İsmail Kınçak'ı kullandığı otomobille birlikte yakaladı. Olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Beyyazı beldesinde yakalayan polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Cinayet zanlısının yakalanma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.