4 Kişinin Yaralandığı Silahlı Saldırıya 2 Tutuklama

Samsun'da bir barın önünde çıkan kavgada pompalı tüfekle 3 kişinin, devamında ise bir akaryakıt istasyonunda 1 kişinin tabancayla yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar Alanı Kümesi'nde bir barın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa A. (24) ile arkadaşı Samet Ç. (24) barda çıkan kavgada darp edildi. Evine gidip pompalı tüfekle geri dönen Samet Ç., barın önünde bulunanların üzerine ateş açtı. Olayda Musa Y. (24), Raif A.Ö. (34) ve Naci Ç. (60) yaralandı. Samet Ç. ve arkadaşı İsa A. olay yerinden kaçarak bir akaryakıt istasyonuna gitti. Olay sonrası takip edilen Samet Ç. ve İsa A. akaryakıt istasyonundaki marketten çıktıkları sırada arkalarından gelen Haluk Y. (38) tabancayla üzerlerine ateş açtı. Olayda İsa A. kalçasından ve her iki bacağından olmak üzere 5 yerinden vuruldu. Her iki olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan Samet Ç. ile tabancayla bir kişiyi yaralayan Haluk Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Haluk Y. ve Samet Ç. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN