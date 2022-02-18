4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bakırköy'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Şubat gecesi Bakırköy'deki bir oto galeride iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 9'unun emniyetteki işlemleri sürerken, yaralılardan 3'ünün tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, galeriden çıkan bir grubun araca bindikten sonra bina içerisindekilere ateş ettiği, galeridekilerin de karşılık vermesi üzerine aracın kaza yaptığı ve binadan çıkanların aracı yakın mesafeden otomatik tabancayla taradığı görülüyor.

Yaralıların 4'ünün de araç içerisindeki kişiler olduğu, karşı taraftan yaralanan olmadığı öğrenildi.