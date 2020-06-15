4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada
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4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, takla atan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.

4 kişinin yaralandığı kaza, kamerada
15.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:53

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, takla atan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Bitez Akıllı Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden 34 CTD 774 plakalı otomobil, iddiaya göre, önündeki beton mikserini sollamaya çalışırken takla attı. Büyükşehir Belediyesi Bodrum hizmet binası önündeki kaldırıma çarpan otomobil, taklalar attıktan sonra durabildi. Kazada 2'si kadın, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneyle kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA

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