VAN 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI AİLE KAVGASININ FİRARİ ŞÜPHELİLERİ, SİLAHLARLA YAKALANDI

VAN'da, şubat ayında, 4 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı kavga sonrası kaçan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

VAN'da, şubat ayında, 4 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı kavga sonrası kaçan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında; 4 tabanca, 9 şarjör ile 145 fişek ele geçirildi.

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Avarek yolunda, şubat ayında, iki aile arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken, olaya karışan 4 şüpheli ise kaçarak, izini kaybettirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandıkları adresi tespit etti. Firari 4 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında ise 4 tabanca, 9 şarjör ve 145 fişek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı