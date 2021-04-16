VAN 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI AİLE KAVGASININ FİRARİ ŞÜPHELİLERİ, SİLAHLARLA YAKALANDI
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VAN 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI AİLE KAVGASININ FİRARİ ŞÜPHELİLERİ, SİLAHLARLA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, şubat ayında, 4 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı kavga sonrası kaçan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı

VAN'da, şubat ayında, 4 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı kavga sonrası kaçan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında; 4 tabanca, 9 şarjör ile 145 fişek ele geçirildi.

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Avarek yolunda, şubat ayında, iki aile arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken, olaya karışan 4 şüpheli ise kaçarak, izini kaybettirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saklandıkları adresi tespit etti. Firari 4 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında ise 4 tabanca, 9 şarjör ve 145 fişek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

VAN 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI AİLE KAVGASININ FİRARİ ŞÜPHELİLERİ, SİLAHLARLA YAKALANDI
VAN 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI AİLE KAVGASININ FİRARİ ŞÜPHELİLERİ, SİLAHLARLA YAKALANDI
VAN 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI AİLE KAVGASININ FİRARİ ŞÜPHELİLERİ, SİLAHLARLA YAKALANDI
VAN 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI AİLE KAVGASININ FİRARİ ŞÜPHELİLERİ, SİLAHLARLA YAKALANDI
VAN 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI AİLE KAVGASININ FİRARİ ŞÜPHELİLERİ, SİLAHLARLA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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