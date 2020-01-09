4 kişinin öldüğü yangında sanıklara 15'er yıla kadar hapis istemi

09.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:51

Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında 4 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Haziran 2019'da Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, fabrikada çalışan Suriyeli Afrah El Hays (39), İtlal Mustada (35), Rafide Al-Damuk (17) ile Afganistan uyruklu Saeyt Ahmet (22) hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanan fabrika ortakları M.G. ve F.A. ile tutuksuz sanıklar M.A. ve F.A. hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, yangında ölenlerin yakınlarının şüphelilerden şikayetçi oldukları ve cezalandırılmalarını istedikleri kaydedilirken, fabrika çalışanlarından H.S. verdiği ifadede fabrikanın en üst katında bulunan makine bölümünde çalıştığını, olay günü sabah saatlerinde duman kokusu gelmeye başladığını ve duvarlardan duman çıktığını, yangını fark edince iş yerinden dışarıya çıktığını fakat içeride 3 Suriyeli kadının kaldığını öğrendiğini belirtti. Şüpheliler ise olayda bir kusurlarının olmadığını söyleyerek, haklarındaki suçlamaları reddetti.



"Depodan gelen üç vananın kapalı olduğu tespit edildi"



Yangınla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda ise, "Fabrikada çıkan yangını engelleyebilecek veya yangının yayılmasını geciktirebilecek yangın sistemlerinin olmasına rağmen yangın pompasına depodan gelen üç vananın kapalı olduğu tespit edilmiştir. Yangının çıkış nedeni kesin olarak tespit edilememesine rağmen olay yerinde yangın çıkarabilecek herhangi bir emare tespit edemediğimizden ortamda tekstil tozlarının bulunabileceği ve basit kıvılcımlarla bile yanabileceği dikkate alınarak, yangının statik elektriklenme sonucu kumaş tozlarının ateşlenmesinden kaynaklanabileceği, söndürülmemiş sigara izmaritinden veya yangının bilinmeyen kişi veya kişilerce çıkarılmış olabileceği ihtimalleri göz önüne alınarak, kesin yangın çıkış nedeninin bilirkişi heyetince tespit edilmesi gerekmektedir" denildi.



Tutuklu iki kişi "asli kusurlu" olarak değerlendirildi



Bilirkişi ön raporundaki değerlendirmede, tutuklu şüpheliler F.A. ve M.G.'nin fabrikada yangına karşı gerekli önlemleri almadıkları, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin etkin ve işlevsel çalışmasını sağlamadıkları, iş güvenliği eğitimi almayan ve yangın tatbikatı yapılmayan kişilerin çalışmasına izin verdiği gerekçesiyle "asli kusurlu" oldukları belirtildi.



İddianamede, şüphelilerin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA