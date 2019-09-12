12.09.2019 21:41

4 kişinin öldüğü otopark kavgasına 5 gözaltı

Çelik yelek giydirilen zanlılar zırhlı araçla adliyeye getirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 4 kişinin öldüğü otopark kavgasının ardından olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Çelik yelek giydirilen zanlılar, zırhlı araçla adliyeye getirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül Pazartesi gecesi meydana gelen olayda araç parkı yüzünden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 26 yaşındaki Faik Korkmaz, 36 yaşındaki Hüseyin Yıldız, 28 yaşındaki Metin Korkmaz ve 27 yaşındaki Adem Yıldız öldürülürken Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz ve yaralanmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları detaylı çalışmaların ardından 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan C.Ç, A.D, M.D, İ.D, A.T.D. Çelik yelek giydirilen geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA