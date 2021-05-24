4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı
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4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Haberler | 3. Sayfa

4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşlı kırsal mahallesinde akrabalar arasında ev yapma yüzünden çıkan kavgada biri anne karnındaki bebek olmak üzere 4 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan 4 zanlı, İl ve İlçe...

4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşlı kırsal mahallesinde akrabalar arasında ev yapma yüzünden çıkan kavgada biri anne karnındaki bebek olmak üzere 4 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan 4 zanlı, İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmalarının ardından yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Halil, Bedir, Mehmet ve Ali Demirkan, ilçe jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Siverek Devlet Hastanesine getirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı
4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı
4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı
4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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