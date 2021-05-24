4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı

4 kişinin öldüğü olayla ilgili 4 zanlı adliyeye çıkarıldı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşlı kırsal mahallesinde akrabalar arasında ev yapma yüzünden çıkan kavgada biri anne karnındaki bebek olmak üzere 4 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan 4 zanlı, İl ve İlçe...