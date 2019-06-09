4 kişinin öldüğü makas kazasıyla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan kişi tutuklandı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,DHA)-BEŞİKTAŞ'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi Bağcılar'da gözaltına alındı.
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,DHA)-BEŞİKTAŞ'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topçi "Suçluyu Kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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İstanbul Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı