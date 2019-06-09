4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MAKAS KAZASIYLA İLGİLİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ TUTUKLANDI

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/ İstanbul, DHA

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topçi "Suçluyu Kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet T'nin Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nden çıkartılması

-Mehmet T'nin basın mensuplarının sorularını cevaplaması

-Mehmet T'nin polis aracına binmesi

-Polis aracının ayrılması

-Genel ve detaylar

09.06.2019 - 15.38 Haber Kodu : 190609103

Kaynak: DHA