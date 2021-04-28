4 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen otomobilin şoförü izinliymiş
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4 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen otomobilin şoförü izinliymiş

4 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen otomobilin şoförü izinliymiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi ve beraberlerindeki iki kişinin cenazeleri memleketlerine götürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi ve beraberlerindeki iki kişinin cenazeleri memleketlerine götürüldü. Feci kazada kullanılmaz hale gelen aracın sürücüsünün ise izinli olması sebebiyle araçta olmadığı öğrenildi.

Kaza, dün akşam Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Karaabdulbaki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Kazakistan Konsolosluğuna ait 06 CD7 057 plakalı Mercedes marka otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklenerek sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde sıkışan Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile Ahmet Demirhan'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Cenazeler memleketlerine gönderildi

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile Ahmet Demirhan'ın cenazeleri, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan işlemlerin ardından Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer'in cenazeleri memleketleri Nevşehir'e, işadamı Ahmet Demirhan ve eşi Ayşe Demirhan'ın cenazeleri ise defnedilmek üzere Ankara'ya sevk edildi. Öte yandan, kullanılmaz hale gelen Kazakistan Nevşehir Büyükelçiliğine ait Mercedes marka otomobilin şoförünün, izinli olduğu ve bu sebeple otomobili kullanmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

4 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen otomobilin şoförü izinliymiş
4 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen otomobilin şoförü izinliymiş
4 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen otomobilin şoförü izinliymiş
4 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen otomobilin şoförü izinliymiş
4 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen otomobilin şoförü izinliymiş
4 kişinin öldüğü kazada hurdaya dönen otomobilin şoförü izinliymiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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