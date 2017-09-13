4 Kişinin Öldüğü Kazada 2 Yaralı Elazığ'a Getirildi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi arasında 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 2 kişi Elazığ'a getirildi.



Kaza,Kemaliye ilçesine bağlı Ekindere köyü yakınlarında meydana gelmişti. Ruhan Gökyıldırım idaresindeki otomobil Kemaliye'den Çemişgezek ilçesine giderken uçurumdan yuvarlanmış, sürücü ile birlikte 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.



Kazada yaralanan 2 kişi uçurumdan çıkarılarak ambulansla Elazığ'a getirildi. Yaralılardan Nural Özbayram Fırat Üniversitesi Hastanesinde, Elif Gökyıldırım ise Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. - ELAZIĞ