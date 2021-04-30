4 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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4 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi ve beraberlerindeki iki kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıKaza, dün akşam Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi ve beraberlerindeki iki kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, dün akşam Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Karaabdulbaki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Kazakistan Konsolosluğuna ait 06 CD7 057 plakalı Mercedes marka otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklenerek sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde sıkışan Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile Ahmet Demirhan'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamarası görüntüleri ortaya çıktı. Otoyol güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobil bariyerlere çarparak yoldan çıkıyor. Metrelerce sürüklenen otomobil, sinyalizasyon direğine çarpıyor. Çarpmanın şiddeti ile sinyalizasyon direği devrilirken otomobil ters dönüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı kamerada
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