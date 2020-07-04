4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10)
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4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10)

BAKAN KASAPOĞLU PATLAMANIN OLDUĞU FABRİKA SAHASINDAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici patlamanın meydana geldiği fabrika sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalarını sürdüren AFAD görevlilerinden...

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10)
04.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:12

BAKAN KASAPOĞLU PATLAMANIN OLDUĞU FABRİKA SAHASINDA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici patlamanın meydana geldiği fabrika sahasında incelemelerde bulunarak, çalışmalarını sürdüren AFAD görevlilerinden bilgi aldı.

'TÜRKİYE'DE FİŞEK ÜRETİLMESİNİ GEREKSİNİM OLARAK GÖRMÜYORUM'Fabrika sahasında incelemelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, havai fişek fabrikasında çalışanların uzman kişilerden oluşması gerektiğini ifade ederek, "Ben artık Türkiye'de havai fişek üretilmesini bir gereksinim olarak görmüyorum, dışarıdan çok rahat bunlar temin edilebilir. Artık farklı şekilde dronla lazer ile bu işler görülebilir. Tabii bir diğer konu ucuz ve tecrübesiz işçi çalıştırılması. Burada çalışanların çok uzman olması lazım, çünkü bunlar bir anlık hatanın bir faciaya dönüşebileceği bir üretim tesisi. Dolayısıyla da vatandaşların bu anlamda iddiaları var. Tabii İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri burada inceleme yaptılar, diğer kurumların yetkilileri gerekli incelemeleri yapıyorlar. Savcılık da harekete geçmiş vaziyette. Bir hata, bir kusur varsa ve kimden kaynaklanıyorsa hak ettikleri ceza ile karşı karşıya kalacaklardır ve kalmaları gerekiyor. Bu bir iş kazası deyip geçilemez" dedi.

Kaynak: DHA

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