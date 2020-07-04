4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (8) 'KIYAMET KOPUYOR ZANNETTİM'Dün patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasına 2 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzak Mahallesi'nde Özer Özçınar'a ait kümeste hasar meydana geldi, civcivlerin bir kısmı telef oldu.

'KIYAMET KOPUYOR ZANNETTİM'

Dün patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasına 2 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzak Mahallesi'nde Özer Özçınar'a ait kümeste hasar meydana geldi, civcivlerin bir kısmı telef oldu. Kümes sahibi Özer Özçınar patlama anında işletmesinin ön tarafında olduğunu belirterek, "Patlama esnasında tesisin ön tarafındaydım. Sarsıntı beni 3-4 metre ileri attı. Yere düştüm. Deprem oluyor, kıyamet kopuyor zannettim. Bir süre olayın şokunda kaldım. Patlama anında 70 bin civciv vardı kümeste. Ağır maddi hasar meydana geldi. Hasar onarılır, tamir edilir. Ama giden canlar geri gelmez. Keşke bu patlama hiç olmasaydı" dedi.

EVİ HASAR GÖRDÜHendek ilçesi Akarca Mahallesi'nde yaşayan İdris Kayıt, patlamanın yaşandığı fabrikaya 1 kilometre uzaklıkta olduklarını ve patlamayla birlikte evinin kapılarının patladığını, kiremitlerin döküldüğünü söyledi.ATÖLYESİ VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜAkarca Mahallesi'nde oto tamircisi Şeref Dikayıt'a ait atölye ve içerisinde bulunan araçlar da hasar gördü. Şeref Dikayıt patlama sırasında dükkandan çıkıp eve geçtiğini ifade ederek, "Bir gümbürtü koptu. Yaşadıklarımız ortada. Anlatılacak gibi değil. 4 aracın camları kırıldı. Dükkanın yan duvarları çöktü. Bir aracın kaportasına tavan çöktü" diye konuştu.

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya),

Kaynak: DHA