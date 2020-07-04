4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (5)
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4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (5)

İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPTILARSakarya'nın Hendek ilçesinde 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, aynı zamanda kayıp 3 kişiyle ilgili arama kurtarma ekiplerinin de çalışmaları devam ediyor.

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (5)
04.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:35

İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE ARAMA YAPTILAR

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamanın ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, aynı zamanda kayıp 3 kişiyle ilgili arama kurtarma ekiplerinin de çalışmaları devam ediyor. İnceleme yapmak için Ankara'dan gönderilen kriminal ekibi ise fabrika içerisindeki üretim yeri, depo ve çevresinde çalışmalarına başladı. Ekiplerin, patlamanın nedenini tespit etmeye çalışacakları, kaza, kusur ya da ihmal mi olup olmadığını inceleyecekleri öğrenildi.Patlamanın olduğu alanda kayıp 3 kişiyle ilgili arama çalışmaları sürerken jandarma, AFAD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 iz, koku takip köpeğiyle fabrika çevresinde bulunan ormanlık alanda, fındık bahçesi ve mısır tarlaları içerisinde arama yaptı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA

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