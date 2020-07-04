4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (3) FABRİKA SAHİBİ YAŞAR COŞKUN: ÖNCELİĞİMİZ KAYIPLARIN SAĞ SALİM BULUNMASISakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, yaşananları anlattı.

FABRİKA SAHİBİ YAŞAR COŞKUN: ÖNCELİĞİMİZ KAYIPLARIN SAĞ SALİM BULUNMASI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, yaşananları anlattı. Coşkun, patlamanın bir anda olduğunu, neden ve nereden başladığını henüz öğrenemediklerini belirtti. Önceliklerinin kayıpların bulunması olduğunu ifade eden Yaşar Coşkun, "Hiç olmasını istemediğimiz bir olay yaşadık. Canlarımız gitti, yaralılarımız var. Şu anda önceliğimiz kayıp arkadaşlarımızın sağ salim bulunması, yaralılarımızın hızla iyileşmesi. Acımız büyük" dedi.

Denetimleri sürekli yapılan bir fabrika olduklarını ifade eden Coşkun, "İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak. İfade ettiğim gibi önceliğimiz kayıplarımızın bulunması. İnşallah sağ salim ulaşılır 3 çalışanımıza" diye konuştu.OĞLU İLE BALDIZININ OĞLU DA YARALANMIŞ

Patlamada, Yaşar Coşkun'un oğlu Hüseyin Can Coşkun ellerinden, baldızının oğlu Ahmet Çağırıcı'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA