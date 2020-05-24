4 kişinin katili adliyede
4 kişinin katili adliyede Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye getirildi.
24.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:24
4 kişinin katili adliyede
GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye getirildi.
Cemal Ç. 2014 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. 6 yıldır firar olan zanlı dün jandarma tarafından kırsal mahallesinde yakalandı. Cemal Ç. geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep Adliyesine getirildi.
Kaynak: İHA