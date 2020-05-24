4 kişinin katili adliyede
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye getirildi.
24.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:21
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi vurarak öldüren ve dün yakalanan zanlı, adliyeye getirildi.
Cemal Ç. (54) 2014 yılında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Bakırca kırsal mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. 6 yıldır firari olan zanlı dün jandarma tarafından kırsal mahallesinde yakalandı. Cemal Ç. geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep Adliyesine getirildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA