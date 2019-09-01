01.09.2019 16:10

- 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada iş makinesi olay yerinden kaldırıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Erciyes Caddesi'nde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, evin yıkılmasına neden olan iş makinesi vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve UMKE ile polis ekiplerinin kurtarma çalışmasını tamamlamasının ardından, kaza yerinde olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından vinç yardımı ile evin yıkılmasına neden olan iş makinesi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili başlatılan işlemin sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA