4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildiANKARA - Başkent'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.

02.10.2019 03:12
4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

ANKARA - Başkent'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 3'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü Baki Ayaz adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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