4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildiANKARA - Başkent'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.
4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
ANKARA - Başkent'te yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü adliyeye sevk edildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yolcu dolu otobüs durağına dalarak 4 kişinin ölümüne 3'ü ağır 11 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün şoförü Baki Ayaz adliyeye sevk edildi.