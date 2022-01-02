4 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK - Haberler
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4 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da motosiklete aynı anda binen 4 kişi, hem kendi canlarını hem diğer sürücüleri tehlikeye attı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'da motosiklete aynı anda binen 4 kişi, hem kendi canlarını hem diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücünün zaman zaman ayağa kalktığı, en arkadaki gencin kendisini geriye sarkıttığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerinden kent merkezine doğru seyir halinde olan plakasız motosikletin üzerinde 4 kişi olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 15-18 yaş aralığındaki 4 genç, tehlikeli yolculukla kazaya davetiye çıkardı. Kask takmadığı görülen gençlerden biri sürücü koltuğunda, diğer 3'ünün arkasında olduğu görüldü. Cep telefonu ile görüntülendiklerini fark eden gençlerden ikisi ellerini havaya kaldırırken, en arkadaki genç ise kendisini geriye doğru sarkıttı. Gençlerden ortada yer alan 2'si Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan alt geçide girdikleri esnada ellerini kaldırıp oynamaya başladı. Sürücü ise bu esnada bir süre ayağa kalkarak motosikleti o şekilde sürdü. Gençler bir süre sonra gözden kaybolarak uzaklaştı.

Gençlerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı yolculukları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

4 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

4 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

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