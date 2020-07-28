4 kişilik ailenin motosiklette tehlikeli yolculuğu KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, motosiklet sürücüsü, bir çocuğunu önüne, diğer çocuğu ile eşini de arkasına oturtarak yolculuk yaptı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, motosiklet sürücüsü, bir çocuğunu önüne, diğer çocuğu ile eşini de arkasına oturtarak yolculuk yaptı. Bu anlar kameralara yansıdı. Kocaeli D-100 Karayolu Çenesuyu geçişi yan yolda ilerleyen motosiklette 4 kişinin bulunması dikkat çekti. Sürücü, önüne bir çocuğunu, arkasına diğer çocuğu ve eşini oturturarak yolculuk yaptı. Plakası bulunmayan motosikletin sürücüsünün davranışı, görenlerin tepkisine neden oldu.

- Kocaeli - Kocaeli Kaynak: DHA