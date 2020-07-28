4 kişilik ailenin motosiklette tehlikeli yolculuğu
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, motosiklet sürücüsü, bir çocuğunu önüne, diğer çocuğu ile eşini de arkasına oturtarak yolculuk yaptı.
28.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:42
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, motosiklet sürücüsü, bir çocuğunu önüne, diğer çocuğu ile eşini de arkasına oturtarak yolculuk yaptı. Bu anlar kameralara yansıdı.
- Kocaeli
Kocaeli D-100 Karayolu Çenesuyu geçişi yan yolda ilerleyen motosiklette 4 kişinin bulunması dikkat çekti. Sürücü, önüne bir çocuğunu, arkasına diğer çocuğu ve eşini oturturarak yolculuk yaptı. Plakası bulunmayan motosikletin sürücüsünün davranışı, görenlerin tepkisine neden oldu.
- Kocaeli
Kaynak: DHA