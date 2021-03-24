4 kişilik ailenin evi sular altında kaldı
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4 kişilik ailenin evi sular altında kaldı

24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:50
4 kişilik ailenin evi sular altında kaldı

Hakkari'de sağanak yağmurun sele neden olması sonucu bazı evler sular altında kaldı.

Hakkari'de sağanak yağmurun sele neden olması sonucu bazı evler sular altında kaldı. Toprak evde ikamet eden 4 kişilik Bayır ailesinin evi de suyla doldu.

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Yukarı Berçelan Mahallesi'nde toprak evde ikamet eden 4 nüfuslu Arafat Bayrı isimli vatandaşın evi de sular altında kaldı. Aile fertleri ellerine aldıkları kürek ve kovalarla evin içindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerini onaramadıklarını söyleyen Bayır, yetkililerin kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Evin kullanılamaz hale geldiğini de ifade eden Bayır, "İmkanlar dahilinde evimizi onarmaya çalıştık. İçini sıva yapmıştık. Yağmurla beraber sıvaları da söküldü. En ufak bir depremde kurtuluşumuz yok. Yetkililerden isteğimiz ya evimizin yapılması ya da bize afet konutu tahsis edilmesidir" dedi. - HAKKARİ

4 kişilik ailenin evi sular altında kaldı
4 kişilik ailenin evi sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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