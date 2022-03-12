4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ - Haberler

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4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişilik aile, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişilik aile, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim El Rezak (38), Huriye El Rezak (37), Muhammed El Rezak (8) ile Keziban El Rezak (7), mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık ekibinin kontrolünde 4 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahaleleri evde yapılan 4 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

4 KİŞİLİK AİLE, SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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