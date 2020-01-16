4 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

16.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:24

Erzurum'un Horasan İlçesinde 4 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesine bağlı Yüzören Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.K, L.K. ve çocukları Z.K. ile Y.K. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA