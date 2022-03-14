Muğla'da otomobil takla attı; ikiz kardeşler dahil 4 kişilik aile yaralı

YATAĞAN, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçen otomobilde sürücü Soner (41), eşi Melisa (35) ve ikiz çocukları Nurhan ile Eren Aytekin (10) yaralandı. Aile bireyleri, hurdaya dönen aracın kesilmesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Muğla çevre yolunda meydana geldi. Menteşe'den Yatağan'a giden Soner Aytekin'in kullandığı 16 SUS 09 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından takla atıp, karşı şeride savruldu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 80 metre sürüklenerek hurdaya dönen otomobili keserek, içinde sıkışan 4 kişilik aileyi çıkardı. İlk müdahalenin ardından sürücü Soner Aytekin, eşi Melisa Aytekin ve ikiz çocukları Nurhan Aytekin ile Eren Aytekin, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.