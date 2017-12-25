4 Kişilik Aile Doğal Gazdan Zehirlendi

KÜTAHYA'da, evlerindeki doğal gaz sızıntısından zehirlenen 4 kişilik Dalkılıç ailesi, hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün gece, Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Laleli Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Dalkılıç, eşi Sevgi, çocukları Sevde ve Poyraz Dalkılıç, evlerindeki kombi bacasından sızan doğal gazdan zehirlendi. Sevgi Dalkılıç, zehirlendiklerinin farkına varınca durumu sağlık ekiplerine haber verip, yardım istedi. Eve gelen sağlık görevleri, Dalkılıç ailesini ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Dalkılıç ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Tahya