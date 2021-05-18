4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlarHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyünde yaşayan vatandaşlar, 4 kilometrelik su kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyor.

4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Demirkonak köyünde yaşayan vatandaşlar, 4 kilometrelik su kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyor.

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan vatandaşlar, imece usulüyle 70 yıldır tarım arazilerini sulamanın mücadelesini veriyor. Köye yakın dağlardan uzayan su kanalının çamurdan kapanan 4 kilometrelik bölümünü kazma ve küreklerle temizleyen köylüler, bu şekilde arazilerini suluyorlar.

"70 yıldır bu gelenek sürüyor"

Su kanalını 70 yıldır imece usulü temizlediklerini belirten Köy Muhtarı Şerafettin Ertuğrul, "Arazilerimiz çok verimlidir. Biz de bu topraklarımıza su taşımak için 4 kilometrelik su kanalımızı temizliyoruz. Biz bu kanalın temizliğine sabah erkenden başlıyoruz, ama temizleme işi 5 günü buluyor. Biz bu işi 70 yıldır yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Temizleme işini imece usulü ile yapıyoruz. Kazma ve kürekle 4 kilometrelik kanalı 5 günde temizleyebiliyoruz. Yetkilerden tek isteğimiz, beton kanal yapıp bizi bu sıkıntıdan kurtarmalarıdır." Dedi.

Köy sakini Turan Ertuğrul da 70 yıldır bu işi sürdürdüklerini dile getirerek, "Yetkililerden beton kanal istiyoruz. İmece usulü kazma ve kürekle bu işi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Köylerinde güzel tarım arazilerinin olduğunu belirten Fatih Ertuğrul ise "Temizlediğimiz kanalın dibinde yonca ve mısır tarlaları bulunuyor. Bizde bu tarlaları sulamak için her sene olduğu gibi imece usulü ile temizliyoruz. Temizlemeler ise klasik yollarla yapılıyor. Yani kazma ve kürekle yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu su kanalımız betonlaşır ve zaman kaybından kurtuluruz" şeklinde konuştu.

4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar
4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar
4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar
4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

Erdoğan: 'Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'
Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."
İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar
İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Sedat Peker Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Feyza Aktan Şeyma Subaşı Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4 kilometrelik sulama kanalını 70 yıldır imece usulüyle temizliyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 01:04:41. #1.13#

title