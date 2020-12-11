4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi
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4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

11.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:29
4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep polisi yaptığı çalışmalarda, 4 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gaziantep polisi yaptığı çalışmalarda, 4 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Şahinbey Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, Beydilli mahallesinde bir araç ve bir ikamette yapılan aramada 4 kilo 280 gr Esrar maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

4 kilo 280 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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