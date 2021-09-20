4 kez baygınlık geçirip, saksı üzerine düşen atık toplayıcısı öldü

ADANA'da atık toplayıcılığı yapan kişi, 4 kez baygınlık geçirdikten sonra iş yeri önündeki saksının üzerine düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sitedeki kafenin önündeki büyük saksının üzerinde bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. 30'lu yaşlarda, üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi, olay yerinden geçen atık toplayıcısı gençler teşhis etti. Atık toplayıcılığı yaptığı ve isminin Mahsun olduğu tespit edilen cesedin incelemesinde kesici, delici alet ya da ateşli silah izine rastlanmadı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Mahsun'un saat 06.50 sırasında bölgeye geldiğini, fenalaşıp bayıldığını ve hayatını kaybettiğini belirledi. Görüntülerde ayrıca 4 kez baygınlık geçirerek yere yığıldığı ve büyük saksının üzerine düştüğü görülüyor. Soyadı öğrenilemeyen Mahsun'un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni ise otopsiyle kesinleşecek. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.