4. kattan havalandırma boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı

Karaman'da bir apartmanın 4. katından havalandırma boşluğuna düşen 1 kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın omuzunda kurşun yarasına rastlandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri silah seslerinin ardından bir şahsın havalandırma boşluğuna düştüğünü 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ismi Bektaş S. (20) olduğu öğrenilen kişiyi havalandırma boşluğunda yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs, itfaiye ekibi tarafından düştüğü havalandırma boşluğundan çıkarılarak ambulansa alındı. Kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bektaş S.'nin omuzunda iki kurşun yarasının olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı apartmanda çalışma yaptı. Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İHA