4. kattan havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

06.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:43

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaat halindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşen Irak uyruklu 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Bucak Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın 4. kat havalandırma boşluğuna düşen 11 yaşındaki Irak uyruklu Abdullah Nasır adlı çocuk için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ağır yaralı olarak bulunan Nasır, hastaneye kaldırıldı. - ORDU

Kaynak: İHA