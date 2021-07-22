4. kattan düştü, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'te bir apartmanın 4. kat penceresinden beton zemine düşüp ağır yaralanan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Fathieh Dondous, tedavi gördüğü hastanede 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük'te bir apartmanın 4. kat penceresinden beton zemine düşüp ağır yaralanan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Fathieh Dondous, tedavi gördüğü hastanede 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 10 Haziran'da 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 70. Sokak Derya Sitesi'nde meydana gelmişti. Pencereden dışarı baktığı sırada bir anda dengesini kaybeden 4 yaşındaki Fathieh, beton zemine düşmüştü. Baba Aghiad kızını evde bulamayınca site içerisinde aradığında yerde kanlar içinde bulmuştu. Vatandaşların ihbarı üzerine ağır yaralı olarak Özel Medikar Hastanesine kaldırılan ve burada ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavisi devam eden küçük Fathieh, 41 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Minik Fathieh öğle namazını müteakip 5000 Evler Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karabük köyü mezarlığında toprağa verildi. Kızını kaybeden acılı baba Aghiad'i ise arkadaşları teselli etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı