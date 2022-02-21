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4. kattan düşen genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- 4. kattan düşen genç ağır yaralandı Esnaf yaralı genç için seferber oldu Düzce'de bir iş merkezinin 4. katının penceresinden düşen genç ağır yaralandı.

DÜZCE (İHA) - - 4. kattan düşen genç ağır yaralandı

Esnaf yaralı genç için seferber oldu

DÜZCE - Düzce'de bir iş merkezinin 4. katının penceresinden düşen genç ağır yaralandı.

Olay, Şerefiye Mahallesi Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir genç cadde üzerindeki iş merkezinin 4. katının penceresinden düştü. Sesleri duyan esnaf ve vatandaşlar, kanlar içinde yerde kalan gencin yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş arkadaşı olduğu iddia edilen kadın ise gencin yanından bir an olsun ayrılmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralı genci Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

4. kattan düşen genç ağır yaralandı

4. kattan düşen genç ağır yaralandı

4. kattan düşen genç ağır yaralandı

4. kattan düşen genç ağır yaralandı

4. kattan düşen genç ağır yaralandı

4. kattan düşen genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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