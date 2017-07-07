4. kattan düşen Afganlı kız hayatını kaybetti



KARAMAN - Karaman'da oturdukları evin penceresinden aşağı düşerek ağır yaralanan Afganistan uyruklu çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Valide Sultan Mahallesi 227 Sokak'ta bulunan Göcer Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Afganistanlı ailenin 2 yaşındaki kızları Tahira Ayoub, annesinden habersiz pencereye çıktı. Pencerede takılı sinekliğe yaslanan küçük kız, sineklikle birlikte 12 metre yükseklikten yere düştü. Çocuğun pencereden aşağı düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.