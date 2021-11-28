4. kattan atılan çöp poşetlerinin çöplüğe çevirdiği dut ağacı temizlendi

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 4 katlı bir apartmanın balkonundan konteynıra atılmak istenen ancak aşağıdaki dut ağacının dallarına takılarak ağaçı çöplüge çeviren poşetler belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde yan yol kenarındaki 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan çöpler, ağaç altındaki konteynıra atılmaya çalışılıyor. Konteynıra atılamayan çöpler dut ağacının dallarında asılı kaldı. Onlarca çöp poşeti zamanla ağacın üzerinde birikti. Bir poşet çöpün otobüs durağının üzerinde olduğu da görüldü. Balkondan konteynıra çöp atmaya çalışan kişinin bu davranışlarından dolayı ağaçta görüntü kirliliği oluştu. Bu manzaraya aldırmadan bazı vatandaşların ağacın altındaki durakta otobüs beklemeye devam ettikleri gözlemlendi. Çöpten dilek ağacına dönen manzaraya bina sakinleri de tepki gsöterdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Muratpaşa Belediyesi temizlik ekipleri, ağacı çöpten temizlemek için ekip görevlendirdi. Öğle saatlerinde ağacın bulunduğu noktaya gelen temizlik ekipleri, merdiven ve sepetli bir araçla dut ağacındaki çöp poşetlerini tek tek topladı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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