4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü
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4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü

14.03.2021 16:38 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:47
4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken dengesini kaybedip bahçedeki odunluğun üzerine düşen Ercan Dinçer (19), hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken dengesini kaybedip bahçedeki odunluğun üzerine düşen Ercan Dinçer (19), hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın çatısına güvercinleri beslemek için çıkan Ercan Dinçer, dengesini kaybedip, bahçedeki odunluğun üzerine düştü. Odunluğun çatı kaplamalarını kırıp zemine düşen Ercan Dinçer yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı. 


4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü
4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü
4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü
4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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