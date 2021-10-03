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4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Adıyaman'da, 4 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, 4 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri ile sağlık ekipleri, önlemler alarak hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alev alev yanan çatı, söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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