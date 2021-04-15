4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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4 katlı binanın çatısı alev alev yandı Avcılar bulunan 4 kat binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı.

4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Avcılar bulunan 4 kat binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu kenarındaki Avcılar Tahtakale Mahallesinde bulunan 4 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün binanın çatısını sararken, dumanlar gökyüzün kapladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bir çok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU